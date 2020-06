Robin Kraska über Unternehmergeist in Zeiten der Krise.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Lebenskunst mit Cocktail

Unter den Gewerken, die durch Corona bedroht sind, sind Schausteller besonders in Nöten. Wovon sollen sie auch leben, wenn die Existenzgrundlage schlicht untersagt wurde? Eine andere Wahl als Ärmel hochkrempeln hat man da fast nicht. Wie leicht sich das sagt.

Die Hofmanns aus Rudolstadt haben es jedenfalls getan, und ihr Mut wurde ganz offensichtlich belohnt, wie ein Blick auf ihren „Saalestrand“ am Pfingstmontag bewies. Zugute kommt den Initiatoren dabei sicher auch, dass keine vergleichbare Konkurrenz in näherer Umgebung existiert. Die Strandbar auf dem Weidig in Saalfeld gibt es nicht mehr, für Alternativen müsste man den Landkreis verlassen.

Doch die Hofmann’sche Strandbar ist keine schnell improvisierte Notlösung, sondern sichtlich gut durchdacht. Sie hätten keine Kosten gescheut, sagt der Junior, und nennt nur „einen fünfstelligen Betrag“. Ihr tägliches Brot bis Ende August ist das Vergnügen ihrer Gäste, die in Sommerlaune sind.

Und da fällt auf: Während manche mit den Zehen im warmen Sand, dem bunten Cocktail in der Hand und viel Optimismus das Beste aus der Situation machen, sieht man Fernsehbilder von Corona-Demos mit aufgeheizter Stimmung und Polizeieinsätzen. Krise ist offenbar immer auch, was man draus macht.