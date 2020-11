Meine Meinung: Politiker mit Hobbys gefragt

Haben Sie sich einmal gefragt, was die Despoten dieser Welt dazu motiviert, so lange an der Macht zu bleiben? Ja, haben die denn keine Hobbys? Haben die keine Leidenschaften, denen sie außer Dienst den ganzen lieben langen Tag frönen wollen? Ich zum Beispiel kann meine Rente kaum erwarten! Weil ich ab dann beim Angeln bin. Oder beim Gitarre spielen. Oder, oder…

Aber wie ist das mit Donald Trump – um auf den Wahl-Dienstag in den USA anzuspielen. Der spielt doch gerne Golf, der Trump! Und doch ist nicht ganz sicher, ob er das Weiße Haus verlässt, selbst wenn er die Wahlen verliert.

Ich finde, wir sollten nur noch Regierungschefs ins Amt wählen, die auf mindestens ein leidenschaftliches Hobby verweisen können. Als Motivation für eine Zeit danach, als Garant für einen demokratischen Machtwechsel. Bei Trump allerdings hätte das nicht geholfen… Der hat ja selbst im Amt mehr Golf gespielt als regiert!