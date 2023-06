Meine Meinung: Saalfeld ehrt eine Gerechte

Der Kreisverkehr an der Rudolstädter Straße in Saalfeld, Höhe Mercedes-Autohaus, fungiert künftig auch als zentrale Einfahrt für das neue Wohngebiet "Graba II". (Archivbild)

Guido Berg über die Auswahl der Straßennamen für das neue Saalfelder Wohngebiet „Graba II“.

Es ist gut ausgegangen. Die gefundenen Straßennamen für das neue Wohngebiet „Graba II“ – das noch in diesem Jahr erschlossen wird und wo die Familien ab 2024 bauen können – sind allesamt ehrenwert. Ich bin sogar sehr gerührt, schließlich liegen mit dem Künstler Kristian Körting und der katholischen Seelsorgerin Cläre Barwitzky zwei wirklich ausgewiesene Humanisten bei der Auswahl ganz vorn.

Körting, den ich kannte, hatte bei jeder Menge Talent auch ein äußerst großes Herz. Und Cläre Barwitzky errang mit der Auszeichnung „Gerechte unter den Völkern“ just jenen Titel, der vielleicht der bedeutendste ist, den ein Deutscher oder eine Deutsche im 20. Jahrhundert erringen konnte. Das kommt in meiner Wahrnehmung – Achtung: subjektiv! – noch vor Oscar, Olympiasieg, Nobelpreis oder Kosmonaut.

Guido Berg Foto: Guido Berg

Als „Gerechter unter den Völkern“ wird seit 1948 in Israel geehrt, wer Juden vor der Ermordung im Holocaust rettete. Cläre Barwitzky rettete in Frankreich jüdische Kinder vor der Deportation, in dem sie sie mit gefälschten Papieren versah. Wundervoll, dass die Stadträte diese große und mutige Tat nun ehren.

