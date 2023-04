Meine Meinung: So gelingt ein gutes Leben

Guido Berg ist begeistert von der Druidensteiner Theatertruppe.

Ich finde, die Leute sollten mehr aus ihrem Leben machen. Mehr auf die Beine stellen, intensiver leben. Sie sollten irgendetwas unternehmen, von dem sie ihren Enkeln erzählen können. Irgendetwas, was lustige oder spannende Anekdoten bringt. Wenn am Ende des Daseins eine Reihe von gestreamten und auf riesigen Flachbildschirmen gesehenen Serien schon fast die ganze Bilanz darstellt – na dann herzlichen Glückwunsch! Das echte Leben findet meistens nicht auf dem heimischen Sofa statt.

In diesem Sinne finde ich die Druidensteiner Theatertruppe aus Oberloquitz schon per se einfach wunderbar. In diesem Bergdorf, von dem manche ungerechtfertigter Weise behaupten würden, dort sagen sich Fuchs und Hase gute Nacht, finden sich Menschen zusammen, um gemeinsam Theater zu spielen und ihren Mitmenschen Freude und Erlebnisse zu schaffen. Das ist einfach großartig.

Und den größten Dienst verschaffen sie sich selbst, denn sie organisieren sich auf diese Weise Geschichten, die es wert sind, erzählt zu werden. Zudem halten Lampenfieber, Applaus und das Erlernen des Textes jung und beweglich. Nicht zu vergessen und nicht zu unterschätzen ist der Wert des Agierens in der Gemeinschaft.

Also liebe Leute, macht etwas! Geht raus. Setzt Euch für etwas ein. Seid kulturell und politisch. Widersteht der ewiglichen Wiederkehr des Gleichen. Sondern lebt.

