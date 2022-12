Meine Meinung: So, wie es immer war

Heike Enzian über Vorlieben für Traditionen zum Fest.

Manches soll bitte bleiben, wie es immer war. Wenn schon die Welt da draußen aus den Fugen geraten scheint, dann soll man wenigstens im Kleinen auf Beständigkeit hoffen dürfen. Zum Beispiel, in dem man an lieb gewonnenen Traditionen zum Weihnachtsfest festhält. Auch auf die Gefahr, damit dem Zeitgeist und Internet-Trends nicht zu entsprechen.

Zu solchen Traditionen gehört in den meisten Familien hierzulande zum Fest ein Braten auf dem Tisch. Welcher, daran scheiden sich die Geister. Wild oder Geflügel, Roulade oder Kaninchen? Eigentlich egal. Hauptsache mit reichlich Soße und Klößen. Dafür nimmt manches Familienmitglied gern ein paar hundert Kilometer Anfahrt in Kauf. Für das gute Gewissen beim Fleischkauf können Koch oder Köchin selber sorgen. Indem sie bevorzugt dort kaufen, wo man weiß, wie die Tiere aufgezogen wurden.

Ausgerechnet am ersten Feiertag also das neueste trendige vegetarische Feinkost-Menü ausprobieren? Gar keine gute Idee. Wenn sich doch alle darauf freuen, dass auf dem Tisch steht, was es immer gibt. Für neue Rezepte gibt es 364 andere Tage im Jahr.