Meine Meinung: Thüringentag an der Saale

Jens Voigt hat das Saalfelder Marktfest sehr genossen.

„Saalfeld – geil“, befand „Hundskrippln“-Sänger Manuel Peisker während des Konzerts der Mundart-Rocker. Und so hätte es wohl jeder Musiker und jede Sängerin ausgedrückt, was an drei Tagen und vier Abenden das Marktfest prägte: eine außergewöhnlich heitere Stimmung und ein enthusiastisches Publikum, das viel Spaß hatte.

Ob Rock, Soul oder Volksmusi-Schlager, Folk, Electro oder Klassik – jede musikalische Neigung kam auf dem Markt, dem Boulevard oder im Freibad auf ihre Kosten, in durchweg bemerkenswerter Qualität. Was kaum vorab denkbar schien, haben die Organisatoren geschafft: eine Steigerung der musikalischen Vielfalt bei einem Schwerpunkt auf deutschsprachigen Songs – selbst wenn die oberbayerischen Texte der „Hundskrippeln“ mehr gefühlt als verstanden wurden. Dazu kommt das Spektrum rundherum, das längst mehr ist als ein Rahmenprogramm: der Zunftmarkt zum Beispiel oder das Kinder- und Familienfest, das Spiel, Sport und Kultur trefflich vereint.

100 Kilometer weiter, in Schmalkalden, fand zeitgleich der Thüringentag statt, doch gefühlt war das Marktfest ein ebensolcher. Nur ohne Festumzug – aber der wirkt ohnehin nicht mehr zeitgemäß.