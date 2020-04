Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Tödliche Lockerungen

Der Schrei nach Lockerungen der Anti-Corona-Maßnahmen war unüberhörbar. Politiker überboten sich in ihren Lockerungs-Angeboten an die Bevölkerung. Wer hat mehr Lockerungen im Angebot? Das schien die Devise. Einen verkaufsoffenen Sonntag damit zu begründen, die Corona-Helden des Alltages könnten dann mal in Ruhe einkaufen, entbehrte dabei nicht eines gewissen Mehrfach-Zynismus. Aber gut, jeder vertritt die Interessen, die er hat. Oder biedert sich einer Wählergruppe an, von der er gewählt werden will. Das ist nicht verboten in einer Demokratie. Nur wird das in diesen Pandemie-Zeiten Menschenleben fordern. Die Lockerungen haben einen Preis. Alte Menschen in Heimen, kranke alte und junge Menschen in Kliniken werden an dem Coronavirus sterben. Ganz in ihrer Nähe. Experten wie Joachim Abrolat von der Klinik an der Weißenburg hält einen Ausbruch in seiner Reha-Klinik für wahrscheinlich. Die Frage sei nicht ob, sondern wann. Virologen sagen, wir hätten das Virus nahezu komplett eindämmen können, wenn wir den Shutdown noch wenige Wochen länger ausgehalten hätten. Haben wir aber nicht. Zwar gelten die Kontaktverbote weiter, doch wir tun schon so, als hätten wir es hinter uns. Weit gefehlt. Tragen wir also Masken und halten wir weiter Abstand. Es ist ein Marathon, kein Sprint.