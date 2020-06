Guido Berg über die Aufwertung des Oberen Tores in Saalfeld.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Toll gemacht! Weiter geht’s!

Gemessen daran, dass Thüringen seit vielen Jahrzehnten – wenn nicht Jahrhunderten – ein ausgewiesenes Tourismus-Land ist, kommt die erste touristische Nutzung eines der vier Stadttore in Saalfeld gewaltig spät. Doch besser spät als nie: Das nun endlich für die Besichtigung durch Touristen zugängliche Obere Tor setzt in liebevoller und inspirierter Herangehensweise sowie baulicher Qualität Maßstäbe und macht Lust auf mehr. Sollten eines hoffentlich nicht mehr allzufernen Tages alle vier Tore in dieser ansprechenden Weise erschlossen sein, hat Saalfeld viel für seine touristische Attraktivität und auch für seine eigene geschichtliche Identität getan.

Schon lange wird in der Stadt diskutiert, wie die Zehntausenden Besucher der Feengrotten dazu gebracht werden können, auch die Innenstadt zu besichtigen und dort den einen oder anderen Euro auszugeben. Zur Lösung dieses Problems tragen begehbare Tore ganz sicher bei. Es wäre nur richtig, nun den Schwung und die Euphorie auszunutzen und zügig die anderen Tore folgen zu lassen. Hierbei darf der Freistaat Thüringen die Feengrottenstadt nicht allein lassen. Es genügt nicht, nur den Kurstadt-Status zu verleihen. Es müssen weitere Investitionen in die Schönheit der Stadt folgen, soll der eingeleitete Prozess für Saalfeld von nachhaltigem Erfolg sein. Weiter so!