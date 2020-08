Meine Meinung: Vernunft muss menschlich sein

Ich hatte eine Leserzuschrift. Darin heißt es, meine Beiträge seien „journalistisch okay, informativ, sachlich, faktenbelegt usw.“ Darüber habe ich mich gefreut. Der Leser sieht aber auch, dass viele meiner Beiträge in den sozialen Medien auf eine Art kommentiert werden, bei der keinerlei Diskurs-Ethik erkennbar ist. Um es vornehm auszudrücken. „Das heftige Anti-Journalisten-Theater in Saalfeld ist mir peinlich“, schreibt der Leser. Vielen dank für die Solidarität! Er fragt aber auch, warum ich mich nicht wehre, warum ich dazu schweige.

Das ist eine gute Frage, mir ist das selber nicht so klar. Natürlich habe ich wenig Zeit, aber das ist nicht die Antwort auf die Frage des Lesers. Vielleicht ist es so, dass ich die Leute, die Vernunft und Verstand mit Füßen treten, die Feste des Irrationalismus feiern, am Ende vielleicht verstehe. Ja, was hat den Leuten die ganze Vernünftigkeit, die ganze Einsicht in die Notwendigkeit, überhaupt gebracht? Die übereilte Privatisierung der DDR-Betriebe in den 1990er Jahren. Die „schöpferische Zerstörung“ der ostdeutschen Industrie und damit Arbeitslosigkeit. Auch die Hartz-IV-Reform war eine rationale, vernünftige Sache; einer ihrer Protagonisten will jetzt Bundeskanzler werden, er gilt als durch und durch vernünftiger, rationalistischer Mensch.

Die Liste vernünftiger, rationaler Projekte ließe sich bis zur „Titanic“ zurück datieren, kein Wunder, dass die Leute unvernünftig sein wollen. Und auch so argumentieren. Deshalb sage ich: Vernunft und Verstand haben erst wieder eine Chance auf breite Resonanz, wenn sie sich in den Dienst der (ärmeren) Mehrheit der Menschen stellen.