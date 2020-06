Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Vom Nutzen des Einfachen

Es scheint fast peinlich banal: Touristen, die in eine Gegend kommen, müssen – streng genommen ohne dass sie danach erst fragen – erfahren, was in einer Region für sie angeboten wird: Übernachtung, Verpflegung, Zerstreuung, Attraktion. Das Internet hat nämlich zu einem Missverständnis geführt. Es ist etwa so wie mit Gästen in einem Wirtshaus und der Speisekarte: Die einen recherchieren sehr genau, die anderen fragen den Kellner nach seiner Empfehlung.

Wer als Leistungsanbieter denkt, er habe mit einer Homepage im Internet alles getan, damit ihn jemand findet, der etwas sucht, der irrt tragisch. So kommt es, dass beim Gastwirt Leute nicht das gute Essen loben, sondern über veraltete Informationen klagen. Warum sollte auch ein Anbieter, der aufgehört hat, dafür sorgen, dass seine Infos aus dem Netz verschwinden?

Als Tourist zu jeder Stunde genau zu wissen, wo gerade was auf oder zu hat, ist nämlich ganz besonders in Pandemie-Lockerungszeiten auch für den, der die Infos bereit stellt, nicht so banal, wie es klingt. Bei jedweder Änderung als Anbieter daran zu denken, dass dies nicht nur draußen an der Tür, sondern auch draußen an der richtigen Stelle im Internet stehen muss, kann über Sein oder Nicht-Sein entscheiden. Und weil nichts so unaktuell ist, wie der überholte Flyer von gestern, muss das Digitale zum Gast.

Wie wäre es mit (wiederholten) Spruchbändern über allen Zufahrtsstraßen, auf denen eine Internetadresse mit höchstens 12 Buchstaben den Weg zum wirklich aktuell gültigen Stand weist?