Meine Meinung: Von wegen nur Freibad

Trotz besten Badewetters: Heike Enzian über das große Interesse an Veranstaltungen.

Angesichts des hochsommerlichen Wetters hätte man meinen wollen, es gibt für ganz viele Menschen an diesem Wochenende nur ein Ziel: das Freibad. Aber das scheint weit gefehlt. Ob Bergbahnfest, Yoga-Festival oder Tag der offenen Gärten: Überall war die Rede davon, dass die Erwartungen, was die Besucherzahlen betrifft, weit übertroffen wurden. Was auffällt: Es sind vor allem die Auswärtigen, die des Lobes voll sind ob der schönen Landschaft und der netten Menschen hier. Komisch, wird sich der eine oder andere Einheimische denken, der hier womöglich eine andere Wahrnehmung hat.

Aber was macht ihn aus, den Reiz, sich in das Getümmel zu stürzen? Ist das noch ein Nachholeffekt nach Corona? Der Wunsch nach Ablenkung? Oder einfach wieder Normalität? Vielleicht ist es auch eine Mischung aus allem. Vor allem aber ist es eine Wertschätzung all denjenigen gegenüber, die diese Veranstaltungen oft monatelang im Voraus planen, alles organisieren und am Ende auch den Kopf hinhalten, damit andere sich vergnügen können. Der Zuspruch wird sie freuen. Sie haben es verdient.