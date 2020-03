Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Vorfreude mit Otti

Flüsse, auch die kleinsten, sind immer in Bewegung, unterwegs in Richtung Meer. Die Elbe sammelt auf dem Weg zur Nordsee alle ein: die Saale mit der Schwarza und Loquitz, mit Unstrut, Gera und Ilm. Die Pleiße und die Weiße Elster sowieso. Nur die Werra nicht, die schließt sich der Weser an. Milz, Helling, Rodach und Steinach im Süden Thüringens nimmt der Main mit zum Rhein. So entstehen Flusseinzugsgebiete: weit verzweigte Netze, die von den kleinsten Quellbächen bis zu den großen Flussmündungen an der Küste reichen.

In Zeiten der Klimaerwärmung und des Artensterbens birgt dieses Netz eine große Chance. Zwei Drittel aller in Mitteleuropa heimischen Tier- und Pflanzenarten kommen in Flüssen und Auen vor. Viele sind gefährdet oder gar vom Aussterben bedroht. Allein bei den Fischen stehen in Thüringen 23 der 41 heimischen Arten auf der Roten Liste, sechs davon in der Kategorie „ausgestorben“. Fischotter und Biber standen auch mal in dieser Spalte. Ihr Comeback an den Thüringer Gewässern zeigt: Es gibt die Chance für eine Trendwende. Wenn sie nicht aus Sturheit, Unwissen oder Mangel an Sensibilität vertan wird. Auch dafür gibt es im Landkreis Beispiele. Die sich eindämmen ließen, würden Artenschützer, Landwirte, Bürger besser einander zuhören, sich respektvoll und rechtzeitig informieren. Mit „Otti“ sich durch Thüringen zu blättern, wäre schon mal ein Anfang.

Die Schwarza erleben, ohne vor die Tür zu gehen