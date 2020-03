Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Wahrheit oder Originalität

Ich sitze in der Originalitäts-Falle. Alles, was ich zur Corona-Krise zu sagen habe, ist nicht originell: Waschen Sie sich intensiv die Hände. Vermeiden Sie unnötige Sozialkontakte. Horten Sie keine Atemschutzmasken. Und bitte auch kein Klopapier! Das ist nicht originell, aber wahr. Also bleibe ich bei der Wahrheit, zu der ich mich verpflichtet fühle. Andere sehen das nicht so. Beim Deutschlandradio zum Beispiel meldete sich am Montag ein Hörer, der von einer „Seuchen-Inszenierung“ sprach und die Existenz des neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 schlicht infrage stellte.

Die Zeit der Krise ist leider auch die Zeit der Spinner, der Originalitätssüchtigen, die die Wahrheit opfern zugunsten einer Originalität, die ihnen Aufmerksamkeit verschafft. Das können wir bei vielen Themen mit einem Schmunzeln quittieren. Wenn es aber um existentielle Fragen geht, handelt der Originalitätssüchtige jedoch verantwortungslos – und wir sollten dem entgegentreten. Richtige, seriöse Informationen können Leben retten. Falsch-Informationen und Fake-News können Menschenleben kosten. Das trifft im Fall der Coronakrise in bislang einzigartiger Weise zu.

Darum sage ich Ihnen hier, was sie vielleicht schon nicht mehr hören können: Nehmen Sie die Corona-Hinweise ernst. Bleiben Sie zuhause, wenn es irgend geht. Und vor allem: Bleiben Sie gesund!