Meine Meinung: Was ist los mit den Leuten?

Guido Berg über Phänomene von Egozentrik – oder Dummheit?

Jemand kommentierte eine dieser Meldungen mit der Frage: „Was ist los mit den Leuten?“ – Anlass war eine erwachsene Frau, die sich weigerte, im Flugzeug ihren Fensterplatz zugunsten eines Kindes zu opfern. Um es vorweg zu sagen: Ich habe auf die Frage keine Antwort. Aber ich sammle Begebenheiten, die mir ähnlich erscheinen.

Kürzlich stoppte eine Gruppe von Arbeitspendlern einen bereits anfahrenden Regionalzug, um noch einsteigen zu können. Einmal habe ich von einer Frau gelesen, die in einen Rettungswagen stieg, den Motor einschaltete und ihn zur Seite fuhr. Während im Auto eine Notoperation stattfand. Die Frau wollte nicht akzeptieren, dass der Rettungswagen ihr den Weg versperrte.

Es gibt sicher noch viele weitere Beispiele einer solchen galoppierenden Egozentrik, die nicht einmal vor den vitalen Grund-Interessen der Mitbürger halt macht. Aber ist es wirklich nur Egozentrik oder Narzissmus? Zumindest als These will ich in den Raum stellen, dass auch Dummheit mit im Spiel ist.

Das Kind, dass zum ersten Mal fliegt und – natürlich! – alles von oben sehen will, hätte man selbst sein können. Der Mensch, der da gerade im Rettungswagen operiert wird, hätte man sein können. Dieses auf sich beziehen, müsste doch aber gerade Egoisten besonders gut gelingen?

Übrigens, die Leute, die den Zug kaperten, kamen noch später nach Hause, als wenn sie den nächsten Zug genommen hätten – weil der Zugführer – natürlich! – anhielt und die Polizei rief.