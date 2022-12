Meine Meinung: Was ist nur mit uns passiert?

Thomas Spanier über den Egoismus in der Gesellschaft.

Es gibt ein paar Dinge, die bekommt man als Kind vermittelt und beherzigt sie im besten Fall ein Leben lang. Dass man in der Bahn aufsteht und Platz macht für ältere Menschen zum Beispiel. Dass man Menschen, die in Not sind, hilft, ganz egal, wie und warum sie in diese Lage gekommen sind. Dass man nicht wegsieht, wenn Unrecht geschieht. Dass man „Danke“ sagt und „Bitte“, dass man Respekt hat vor dem Alter und der Lebensleistung eines Menschen.

Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal einen Jugendlichen gesehen habe, der Platz gemacht hat für einen Älteren – und ich fahre viel Bahn. Statt dessen lese, höre und sehe ich, wie es Leuten zunehmend egal ist, wenn andere in Not sind. Wie Helfer von Feuerwehr und Rettungsdienst angefeindet werden, wie die Aggressivität wächst gegenüber Polizisten, Politikern und Krankenhausmitarbeitern.

Was ist nur mit uns passiert, dass so viele vergessen haben, was sie einst als Kinder gelehrt bekamen? Dass es nur noch um sie geht und ihre Interessen. Mein Haus, mein Auto, mein Wahlverhalten. Alle doof, außer ich.

Ich hoffe, dass keiner der Egoisten, die am Freitag in Gorndorf nur zugesehen haben, jemals in die Lage kommt, selbst Hilfe zu brauchen. Und wenn doch, dass er auf Leute trifft, die sich an menschliche Werte aus ihrer Kindheit erinnern.

