Meine Meinung: Was uns vertraut scheint

Die Idee zum Saalfelder Fotowettbewerb wurde mitten in der Corona-Hochphase geboren. Ziel sei gewesen, dem übermächtigen Thema Nummer eins einen Ausgleich entgegenzusetzen, erklärte Bürgermeister Steffen Kania zur Preisverleihung am Dienstag. Mal abschalten von Lockdown und Pandemie; aufatmen mit dem Fotoapparat. Der Virus zwang das öffentliche Leben in die Knie, vertraute Annehmlichkeiten und Gewohnheiten waren passé.

In dieser Zeit gingen die Teilnehmer von „Saalfeld im Fokus“ auf Fotopirsch und entdeckten dabei wiederum manches Verborgene im so vertraut Geglaubten ihrer Heimat. Die Fotos zeigen die zahllosen Facetten Saalfelds, die vielleicht gerade dann besonders ins Auge fallen, wenn das übliche Alltagsflirren mal ein bisschen Pause macht.

Dass die Herausforderung noch immer nicht gemeistert ist, bewies die Szenerie der Preisverleihung mit Selbstauskunft am Eingang und Mindestabstand. Apropos Mindestabstand: Eines der Fotos zeigt zig Personen im Wasserbecken des Teehäuschens der Bergfried-Villa.

Bei genauerem Hinsehen fällt dann aber schnell auf, dass hier nur ein paar verschiedene Menschen in einer Fotomontage zu einem Massenauflauf zusammengesetzt wurden, der auf Vorsichtsmaßnahmen zu pfeifen scheint. Eine pfiffige Illusion. Mit Humor ist Krise leichter.