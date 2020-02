Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Weit weg von Erfurt

„Besser als einer von der AfD“, sagte mir am Mittwoch ein eher unpolitischer Nachbar, den ich im Fahrstuhl mit der Nachricht des Tages überraschte: Thomas Kemmerich ist Thüringens neuer Ministerpräsident. Dass manch einer in seinem Entsetzen da kaum noch einen Unterschied sieht, zeigen die spontanen Demonstrationen, die es am Mittwoch auch im Landkreis gab.

Für die Bewohner zwischen Zeutsch, Katzhütte und Lehesten wird sich auch nach diesem – zugegeben denkwürdigen – 5. Februar 2020 nichts ändern. Das sehen auch viele Kommunalpolitiker so, deren Stimmen wir auf dieser Seite gesammelt haben. Mal abgesehen davon, dass es noch ein langer Weg ist, bis der offenkundig selbst überraschte neue MP seine Regierungsmannschaft präsentieren kann, und ein noch längerer Weg bis zu Landtagsmehrheiten für Gesetzesvorhaben, bleibt die Region auch unter neuer Flagge das, was sie die letzten 30 Jahre war: ein – mangels Einfluss maßgeblicher Landespolitiker von hier – eher unbedeutender Flecken im Südosten Thüringens, weit weg von der Landeshauptstadt.

Vielleicht aber überraschen uns demnächst auch FDP-Kreischef Lutz Meier als neuer Kultusminister oder Saalfelds liberaler Stadtratsfraktionschef Joachim Heinecke als Wirtschaftsstaatssekretär. Seit Mittwoch scheint nichts mehr unmöglich. Gleich gar nicht in Thüringen.