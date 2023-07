Meine Woche: Arbeitswelt im Wandel

Thomas Spanier über einen ganz normalen Tag als Lokalreporter.

Als diese Kolumne vor über zehn Jahren etabliert wurde, hatte sie auch den Zweck, unsere Leserinnen und Leser ab und zu mal hinter die Kulissen des Zeitungsmachens gucken zu lassen. Tatsächlich hat sich seitdem in unseren täglichen Arbeitsabläufen viel geändert.

Frühere Kollegen, die es noch gewohnt waren, um neun in der Redaktion zu sein und Absprachen persönlich zu treffen, würden sich wundern, mit welchen Tools, Apps und Dashboards wir es heute zu tun haben, wie wir via Teams kommunizieren und ohne Recherche im Internet fast nichts mehr geht.

Mein ganz normaler Arbeitstag beginnt jetzt morgens um sieben, wenn sich das jüngste Kind für die Schule fertig macht, am Rechner zu Hause mit dem Checken von Mails, sozialen Netzwerken, Nachrichten und den Zugriffszahlen auf unsere Onlineartikel. 7:45 Uhr haben wir ein Telefondate mit der Pressestelle der Polizei Saalfeld, danach werden die ersten Beiträge für die Printausgabe des nächsten Tages getippt. An einem terminfreien Tag wechseln sich Schreiben, Telefonieren und Umplanen der Ausgabe ab, denn nie geht es ohne Überraschungen ab, die das Salz in der Suppe sind.

Der Life-Teil der holy Work-Life-Balance besteht aus dem Kochen von Mittagessen, dem Anhören von Schulgeschichten einer Zwölfjährigen und einer kleinen Radtour. Eine Stunde Bewegung am Tag muss sein, um den Fettstoffwechsel in Schwung zu bringen. Danach schmeckt das Feierabendbier noch einmal so gut. Zugeklappt wird der Rechner nie vor 20 Uhr, oft später.

Falls das ein bisschen unromantisch klingt: Es ist für mich noch immer der schönste Beruf der Welt. Außer Kindergärtner vielleicht. Und Profi-Beachvolleyballer. Aber das muss wahrscheinlich beides warten bis zum nächsten Leben.

Schönes Wochenende!