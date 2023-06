Meine Woche: Die Zweifel der Verzweifelten

Thomas Spanier über einen folgenschweren Spruch in einem Poesiealbum.

„De omnibus dubitandum“ schrieb Karl Marx 1867 – also zu einer Zeit, als noch nicht mal die Vorgängerfirma der Kombus gegründet war – in das Poesiealbum seiner Tochter Jenny auf die Frage nach seinem Lebensmotto. Zu deutsch: „An allem ist zu zweifeln“.

Hätte der damals 49-Jährige geahnt, was er damit anrichten würde, er hätte es sich noch einmal überlegt und lieber so etwas wie „Nichts Menschliches ist mir fremd“ geschrieben. Dann wäre uns allen viel Ärger erspart geblieben, denn das mit dem Zweifeln ließen diejenigen, die sich später auf den Philosophen aus Trier beriefen, immer nur für den Klassenfeind gelten. Wer am Marxismus öffentlich zweifelte, kam in den Omnibus, mindestens.

Vor Gericht, wo bei der Urteilsfindung das ebenfalls lateinische Motto „in dubio pro reo“ („Im Zweifel für den Angeklagten“) gilt, ist das Säen von Zweifeln eine der beliebtesten Strategien, um der gerechten Strafe möglichst zu entgehen, wie ich in dieser Woche beobachten konnte, als ich in Rudolstadt mal wieder Gerichtsluft schnupperte.

Kam der mutmaßliche Welpen-Schmuggler tatsächlich aus Österreich in den Grenzort bei Passau gefahren? Und konnten das die Polizeibeamten, die das behaupten, von ihrem Standort aus überhaupt sehen? Sogar eine Ortsbesichtigung durch das Gericht beantragte der Verteidiger des Rudolstädters, dem ob der Angelegenheit ein Bußgeldbescheid über 10.000 Euro ins Haus geflattert war. Richter Udo Mäder lehnte den Beweisantrag rundweg ab. Weil er es kann.

Manche Dinge sind einfach so offensichtlich, dass sie über jeden Zweifel erhaben sind. Am Ende behauptet noch jemand, diese Zeilen hätte ich gar nicht selbst geschrieben. Und Sie hätten sie gar nicht gelesen. Wo kommen wir da hin?

Schönes Wochenende!