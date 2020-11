Keine Ahnung, ob es Ihnen auch so geht, aber ich stelle fest, dass mit zunehmendem Alter Dinge wichtig werden, die man weder kaufen noch anweisen kann. Gesundheit natürlich an erster Stelle, Menschen, die einen so annehmen, wie man ist, dass sich die Erde weiterdreht und die Leute sich nicht gegenseitig an die Gurgel gehen; vor allem nicht die, die man mag. Die einfachen Dinge eben, die so schwer zu machen sind.

Was haben wir für Pirouetten gedreht im Leben für Sachen, die es nicht braucht! Erst ist man (mindestens) zwei Jahrzehnte auf der Suche nach sich selbst, dann noch mal so lange nach dem Platz im Leben. Man hüpft von Party zu Party, von Kick zu Kick – für ein bisschen Selbstbestätigung. Dann kommt das Materielle: mein Haus, mein Auto, mein Job. Spätestens mit 50 bekommen viele eine Ahnung davon, dass es vielleicht doch nicht um all das geht. „Es gibt keinen Weg zum Glück. Glücklich-sein ist der Weg.“ Das wusste Buddha schon 500 Jahre, bevor Jesus Christus geboren wurde. Mich machen inzwischen Dinge glücklich, die ich viele Jahre für selbstverständlich hielt: der Geruch von frisch gesägtem Holz, der Geschmack einer Brombeere am Wegesrand, das Geräusch des Laubteppichs unter den Fahrradreifen, der Anblick eines Milanpärchens über dem frisch gepflügten Acker, wie das Rot der ersten Herbsttage aus den Blättern weicht und einem Braun Platz macht, Landwirte, die bei Uhlstädt den Körnermais vom Feld holen, das Lächeln des Enkels, dem die Spiegelneuronen ins kleine Hirn funken. All das sind glückliche Momente einer einzigen Woche. All das hat nichts gekostet. Schönes Wochenende!