Meine Woche: Lähmende Monate

„Der König ist tot! Es lebe der Narr!“ – so heißt die jüngste Kreation aus der Werkstatt der Cursdorfer Porzellankünstlerin Kati Zorn. Ein feister, rotbäckiger Glatzkopf mit Clownsnase und Krone. 26 Zentimeter Kunst zum Preis von 490 Euro. Auf dem Januar-Kalenderblatt aus der Bergbahnregion versehen mit einem Spruch von Ernst Moritz Arndt: „Nur dem Fröhlichen blüht der Baum des Lebens“.

Das Leben des Theologieprofessors und Verlegers, nach dem bis vor zwei Jahren die Universität Greifswald benannt war, war so vielschichtig, dass von den Nationalsozialisten bis zu den Kommunisten jeder seinen Nektar aus Arndts Schaffen ziehen konnte. Die Nazis betrachteten ihn als einen ihrer Vordenker, in der DDR wurde Karl-Eduard von Schnitzler mit der Ernst-Moritz-Arndt-Medaille für Kulturschaffende geehrt.

Am 160. Todestag von Ernst Moritz Arndt haben Kunst- und Kulturschaffende, aber auch Händler, Gewerbetreibende, Gastronomen und Hoteliers derzeit ganz andere Probleme. Nach lähmenden Monaten des Berufsverbots wächst das, was Kati Zorn im Namen trägt. Die Angst um das, was sich manche ein Berufsleben lang aufgebaut haben, ist inzwischen existenziell. Das zehrt gewaltig an der Bereitschaft, Opfer zu bringen für unser aller Gesundheit.

Saalfelds Marktplatz ist in dieser Woche zum Sinnbild der widerstreitenden Interessen geworden. Auf eine Aktion der Händlergemeinschaft Werbering, die über 100 leere Stühle auf dem Pflaster platzierte, um auf ihre Situation aufmerksam zu machen, folgte am Freitag das Gedenken der 155 Toten, die seit November im Landkreis im Zusammenhang mit dem Virus verstorben sind.

Wenn einer eine Idee hat, wie man all das halbwegs gerecht zusammenbringt, er kann sich gerne melden. Wir leiten es direkt weiter, wohin auch immer. Schönes Wochenende!