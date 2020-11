Meine Woche: Leben statt Jammern

Schaue ich mir mit dem Abstand von 30 Jahren Zeitdokumente der Wende an, dann fällt mir der Widerspruch auf zwischen der historischen Leistung der Ostdeutschen, die friedlich und mutig ein ganzes Regime zum Teufel gejagt haben, und dem offensichtlichen Mangel an Selbstbewusstsein. Fragte man sie, was sie können, gab es so etwas wie einen Minimalkonsens: improvisieren. Aus der Not und dem Mangel war eine Fähigkeit erwachsen, die man in der alten Bundesrepublik schon überwunden glaubte. Staunend standen westdeutsche Facharbeiter daneben, wenn ihre neuen Kollegen Vergaser sezierten, ohne Ersatzteile Maschinen reparierten oder einen schmackhaften Obstsalat ganz ohne Südfrüchte zauberten.

Und heute? Unsere Kinder beklagen die Absage von Weihnachtsmärkten, als sei es eine nationale Katastrophe, unsere Nachbarn jammern auf hohem Niveau, weil der Urlaub in den Alpen dieses Jahr ausfallen muss, und die Weggefährten von einst sehen in Hygienespaziergängen die Fortsetzung der Revolution von 1989. Wie erbärmlich. Wo ist es hin, unser Improvisationsvermögen, auf das wir so stolz waren? Der Krisenadvent, der uns bevorsteht, ist wie geschaffen für ostdeutsche Tugenden. Lasst uns leben statt jammern! Zum Backen und Basteln braucht man keinen Weihnachtsmarkt, zum Wandern, Entdecken und Spaß haben keinen Anreisestau. Und wer der Corona-Diktatur hierzulande entfliehen will, der kann sich in einer ruhigen Minute mal die Flugverbindungen nach Turkmenistan ansehen. Dort gibt es zwar jede Menge Tote, aber regierungsamtlich kein Virus. Schönes Wochenende!