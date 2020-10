Saalfeld. Der Meininger Hof in Saalfeld etabliert sich in Coronazeiten mehr und mehr auch als Ort für politische Veranstaltungen.

Nach dem Kreistag Saalfeld-Rudolstadt am Montag (Foto), der hier bei mäßiger Zuschauerresonanz seine Sitzung durchführte, trat am Mittwochabend am selben Ort der Stadtrat Saalfeld zusammen. Die 50 Mitglieder des Kreistages brachten den großen Saal bei Einhaltung der Mindestabstände allerdings an die Kapazitätsgrenze.

Im Stadtrat ging es am Mittwoch unter anderen um die Durchführung des Weihnachtsmarktes, Informationen zur Technologie „5G“ und die Sanierung von Schulen.