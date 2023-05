Meinung: 6000 Euro sind 6000 Euro

Über Saalfeld und den Naturpark Thüringer Wald e.V.

Zwei Dinge zum Austritt der Stadt Saalfeld aus dem Naturpark Thüringer Wald e.V.. Erstens: Die Position des Saalfelder Rathauses ist nicht zu verstehen ohne das Wissen um die gegenwärtige Haushaltssituation. Ob die Feengrottenstadt 2023 einen ausgeglichenen Haushalt hinbekommen wird, ist angesichts von Preis- und Tarifsteigerungen fraglich. In solch einer Situation steht jede Ausgabe auf dem Prüfstand. Und 6000 Euro sind 6000 Euro. Zweitens: Die touristische Arbeit in Schmiedefeld muss verstetigt, vereinheitlicht und professionalisiert werden. Zwar war die ehrenamtliche Arbeit vieler Akteure in der Vergangenheit bislang äußerst lobenswert. Doch die Zugpferde ergrauen, um es poetisch zu sagen. Und neue wachsen nicht nach. Das ist, um ein Beispiel zu nennen, der Grund für den Verkauf des Leipziger Turms durch den Thüringer-Wald-Verein an private Betreiber. In der Morassina hat gerade der Geschäftsführer gekündigt, die Hintergründe sind unklar. Aus meiner Sicht müsste erneut darüber nachgedacht werden, ob der Tourismus in Schmiedefeld nicht unter dem Dach der Saalfelder Tourismus GmbH besser aufgehoben wäre.