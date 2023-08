Meinung: Abschied aus Saalfeld-Rudolstadt - Sie werden mir fehlen

Guido Berg verabschiedet sich als OTZ-Redakteur

Warum auch immer. Mein Leben vollzieht sich in Stationen, in Abschnitten. Das war schon so, als ich im Frühjahr 2016 meine Arbeit als OTZ-Redakteur begann. Nun soll eine neue Phase beginnen. Ich verlasse die OTZ und damit Saalfeld. Liebe Leser, wir müssen uns verabschieden. Sie werden mir fehlen, denn Sie spendeten mir oft frohen Zuspruch für das, was ich in dieser Kommentarspalte verzapfte. Wir Journalisten mögen das. Und manchmal schimpften Sie darüber wie die Rohrspatzen! Auch das mögen wir Journalisten. Wir mögen jedes Echo - und Sie echoten wunderbar!

Ich verlasse nun eine Gegend, die reich ist an allem, was das Herz begehrt - vom Thüringer Meer über die Berge bis hin zum Rudolstädter Theater, das eine große Bedeutung hat, denn „es ist die Schönheit, durch die wir zu der Freiheit gehen“, wie Schiller schrieb. Achten, fördern und lieben Sie die Künste in all ihren Varianten, denn das Leben ist mehr als Geld und Arbeit. Danke sagen möchte allen, über deren Probleme, Sorgen, Ideen und Projekte ich schreiben durfte, denn es verlangt ein enormes Maß an Vertrauen, sich einem Journalisten zu öffnen. Ich hoffe, ich bin dem gerecht geworden.

Wichtig ist mir auch das zu sagen: Ich bin in Saalfeld-Rudolstadt einer Reihe von starken Persönlichkeiten begegnet, deren Stil, Art und Weise mir sehr gefallen haben - und viele von ihnen sind Frauen. Starke, tapfere Frauen, ohne die hier nichts liefe. Ich denke da an Galeristinnen, Ärztinnen, Praxisschwestern, Lehrerinnen, Managerinnen, Verwaltungsmitarbeiterinnen, Verkäuferinnen… Männer! Haltet einen Moment inne und werdet Euch der Schönheit und Tapferkeit Eurer Frauen bewusst! Und noch eins: Wählt dieses schöne Land Thüringen nicht ab. Ich tue es auch nicht, auch wenn ich nun die Anker lichte. Alles Gute!