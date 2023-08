Meinung: Aufgestauter Ärger

Über klare Worte zu den Bauarbeiten in Rudolstadt

Da hat sich einiges aufgestaut an Ärger und Verdruss im Zusammenhang mit Baumaßnahmen in Rudolstadt. Eine wirkliche Überraschung ist das nicht. Schon Mitte Juni hatten sich Anlieger der Breitscheidstraße zusammengefunden, um ihrem Herzen Luft zu machen. Schon damals ging es nicht darum, grundsätzlich Kritik an den Baumaßnahmen zu üben. Diese sind notwendig. Aber wenn die rechte Hand nicht weiß, was die linke tut, und unmittelbar Betroffene einfach im Unklaren gelassen werden, dann wächst die Wut.

Wenn noch dazu Händler oder Gewerbetreibende auf eine gesperrte Straße vor ihrem Geschäft schauen und sehen, dass sich nichts tut, lässt sie das richtig sauer werden. Zu recht. Es wird Gründe geben, warum es auf den Baustellen nicht so voran geht, wie geplant. Probleme treten auf und müssen gelöst werden. Hilfreich sind da schon klare Ansagen, um die Zeit der Einschränkungen während der Bauphase irgendwie einigermaßen zu überstehen. Wenn der offene Brief des Rudolstädter Stadtratsmitgliedes diesbezüglich etwas bewirkt, hat er seinen Zweck schon erfüllt.