Meinung: Beifall allein genügt nicht

Als der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung in den Thüringen-Kliniken weilte und es dort zu einer Diskussion kam, da entstand kurz eine fatalistische Situation der Hilflosigkeit. „Mich müssen Sie nicht katholisch machen“, sagte der Mann und meinte, ihm was von besseren Bedingungen für Pflegekräfte zu erzählen, hieße, Eulen nach Athen zu tragen. Er wisse Bescheid, es werde sich sehr bemüht, ja, jetzt müssen Maßnahmen kommen usw. Nur welche? Die einzige konkrete Idee, die ich heraushören konnte, klang nach Zentralisierung. Er hat es nicht gesagt, aber ich sage Ihnen, das ist in der Diskussion: Die kleinen Krankenhäuser schließen zugunsten der großen. Das spart Geld. Und an der Stelle sage ich: Eine flächendeckende, wohnortnahe Krankenhaus-Medizin ist ein Standard, den wir nicht wieder aufgeben dürfen.

Geld ist mehr als genug da, es wird nur falsch verteilt. Der gesellschaftlich erarbeitete Reichtum wird nicht nach Prämissen verteilt, bei dem soziale Aspekte wie die medizinische Grundversorgung an erster Stelle stehen. Nur eine Zahl: Laut Spiegel online hat 2018 das Geschwisterpaar Quandt und Klatten als Großaktionäre von BMW 1,1 Milliarden Euro erhalten. Es hat wirklich nichts mit Neid zu tun, wenn man sich vorstellt, wie den Krankenhäusern mit Geldern wie diesen geholfen werden könnte.