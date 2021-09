Meinung: Bürokratie als Job-Verleider

Über die Flut an Formularen

Hätten wir die elf Bundestagsdirektkandidaten, die wir Ihnen seit dieser Woche in Kurz-Interviews vorstellen, danach gefragt, wie sie mit der Bürokratie in Deutschland umgehen, hätten garantiert alle gesagt: dringend abbauen! Bürokratie, also Genehmigungsverfahren, Antragsformulare, Fristen und als Flaschenhals des Ganzen ein hartleibiger Beamter, gilt als lästig bis überflüssig. Dazu herrscht weitgehender Konsens im Land. Und doch nimmt der Papierkram, inzwischen gern auch als digitale Akte, seit Jahrzehnten zu.

Am Donnerstag beklagten gleich zwei meiner Gesprächspartner, die beide schon viele Jahre im Geschäft sind, wie ihnen Bürokratie das Leben schwer macht. Rudolstadts Ex-Stadtjugendpfleger Jens Daniel erinnerte daran, wie er früher auf dem Weg zur Ferienfreizeit fröhliche Kinder an der Bushaltestelle einsammelte. Heute ziehen die Betreuer für jedes Kind mit einer Akte los, in der sich Badegestattung, Fotoerlaubnis, Corona-Testnachweis, Medikationshinweise, Kontaktdaten und noch ein paar Dokumente mehr befinden. Auch Joachim Abrolat, Geschäftsführer der Weißenburg-Klinik, in deren Neubau vor 25 Jahren die ersten Patienten einzogen, stöhnt unter dem, was sich die Beamten im Berliner Gesundheitsministerium ständig Neues ausdenken. Bürokratieabbau? Man wäre schon froh, es bliebe beim Status quo.

Schönes Wochenende!