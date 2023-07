Meinung: Die Ausländer sind in Saalfeld nicht das Problem

Über einen leicht inzestuösen Denkansatz

„Wir treten unsere Hühner selber“, bekam ich als junger Spund gelegentlich von kräftigen Jungbauern zu hören, wenn ich es gewagt hatte, bei der Kirmes im Nachbarort eine Dorfschönheit zum Tanz aufzufordern. Der leicht inzestuöse Denkansatz implizierte für mich immer einen unausgesprochenen zweiten Halbsatz: ob sie wollen oder nicht.

Betrachtet man die aktuelle Kriminalstatistik, so hat sich an diesem Denken in manchen Köpfen offenbar wenig geändert. Die ganze Palette von Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung ist im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt fest in deutscher Hand. Von der sexuellen Nötigung über den sexuellen Missbrauch von Kindern bis zu den zwei „Vergewaltigungen von widerstandsunfähigen Personen“ als traurigem Höhepunkt war keinerlei fremde Hilfe notwendig.

Schon gar nicht von Angehörigen fremder Kulturen, denen all das sonst gern als wesenseigen unterstellt wird. Manches mag in Köln, Berlin oder Hamburg anders sein, in Saalfeld-Rudolstadt sind die Ausländer jedenfalls nicht das Problem. Man könnte das einfach mal leise zur Kenntnis nehmen.