Meinung: Die Debatte ist eröffnet

Für den Saalfelder Bahnhof wird schon seit langem zu kurz gedacht. Städtebau denkt man für Hundert Jahren und mehr. Noch heute macht Saalfeld aus, was sich einst Kaiser Friedrich Barbarossa um 1200 für die Saalestadt erdachte. Wer sich das einmal ruhig durchdenkt, der erschreckt förmlich, auf welch peinliche Weise wir im Städtebau heute auf Sicht fahren, nach dem nächst Möglichen haschen und unsere bisweilen gar nicht mal so großartige Gegenwart überbewerten. Vor diesem Hintergrund ist die erneute Idee, am Bahnhof Verkaufsflächen für Lebensmittel zu etablieren, schlicht abzulehnen. Das Bahnhofsareal ist die städtische Lücke zwischen Alt-Saalfeld an der Pestalozzistraße und der Saalstraße. Da gehört Stadt gebaut!

Doch halt! Wer mir bis hierher zustimmend folgt, vertagt eine Entwicklung am Bahnhof auf sehr lange Zeit. Der Investor und Grundstückseigentümer kann und will nur Märkte bauen. Die Qualität von Biomarkt und Lebensmittel-Vollsortimenter liegt darin, dass optimistisch gedacht bereits im Frühjahr 2023 Baubeginn sein könnte, so der Bürgermeister. Schön sieht die Bahnhofsbrache ja nicht aus. Ist sie weg, ist das zumindest ein Fortschritt. Auch ein Biomarkt ist nicht zu verachten. Das ist ein softer Standortvorteil. Sie merken, eine Positionierung könnte auch hier einfach sein. Ist sie aber nicht.