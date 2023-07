Meinung: Die Lust auf Theater ist zurück

Über eine Spielzeit mit Höhen und Tiefen

Der Start in die Theater-Saison 2022/23 verlief nicht so wie erhofft. Es sollte wieder alles normal sein nach der Coronapandemie. Doch das Publikum tat sich schwer. Übte sich in Zurückhaltung. Der Kartenverkauf stockte. Zu viele Krisen, auf die offenbar auch einige Theater-Freunde mit einem Rückzug ins Private reagierten, so die Einschätzung des Intendanten damals. Dem gegenzusteuern, war das große Ziel. Mit einem Theater als Ort der Begegnung, des Austausches, des Miteinander-in-Kontakt-Tretens.

Mit dem Stück „Herscht 07769“ erreichte das Rudolstädter Haus überregionale Aufmerksamkeit, der „Tatortreiniger“ traf den Geschmack des Publikums. Der Saal füllte sich wieder. Die Lust an Theater, an Unterhaltung im besten Sinne – was nicht nur Komödie bedeutet – ist zurück. Wenngleich sich die Besucherinnen und Besucher heutzutage kurzfristiger für einen Theaterbesuch entscheiden.

Für die neue Spielzeit haben die Vorproben längst begonnen. Im Bertolt-Brecht-Stück „Hoppeldoppel Wopps Laus“ geht es um nichts anderes als die drängenden Fragen unserer Zeit. Premiere ist am 23. September.