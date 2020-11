Meinung: Durchhalten und hoffen

Durchhalten und auf bessere Zeiten hoffen. Irgendwann muss es vorbei sein mit Corona. Nach dieser Devise hangeln sich viele durch diesen November.

Und doch fühlt es sich jetzt anders an als im Frühjahr. Die Fußgängerzone ist belebt. Auf dem Spielplatz im Heinepark herrscht bei herrlichem Herbstwetter Hochbetrieb. Männer und Frauen der Feuerwehren kommen zusammen. So wie am Sonnabend in Saalfeld, als eine Alarmübung des Katastrophenschutzes Gefahrengut stattfand. Oder in Sitzendorf, wo der Umzug in das neue Gebäude organisiert wurde. Alles ohne Publikum, versteht sich.

Trotzdem: Die Menschen versuchen, so viel wie möglich Normalität in ihr Leben zu lassen. Und stoßen doch schnell an Grenzen. Spätestens dann, wenn man Essen gehen, eine Veranstaltung besuchen oder im Fitnessstudio trainieren möchte. Und keiner weiß, wann es Entwarnung geben kann.