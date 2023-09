Meinung: Ein beschwerliches Jahr am Stausee

Über die erneute Sperrung der Staumauer

Schon wieder, und erneut in den Ferien: Zum zweiten Mal in diesem Jahr wird die Staumauer Hohenwarte für jeglichen Verkehr gesperrt, hinzu kam zwischen Pfingsten und bis weit in die Sommerferien hinein die Straßensperrung zwischen Lothramühle und Sperrmauer. Für viele Gastronomen, Touristiker wie auch die Anwohner am Südufer der Talsperre wird es am Ende ein sehr beschwerliches Jahr gewesen sein.

Dabei ist jeder einzelne Eingriff nachvollziehbar. Die zunehmende Verkahlung der Uferhänge befördert Bodenerosion und Steinschläge, die es abzuwehren gilt. Ebenso gilt es das kleinste Risiko an der Staumauer konsequent auszumerzen, denn sowohl der Hochwasserschutz wie auch die regenerative Energieerzeugung und -speicherung brauchen absolute Sicherheit. Dass sämtliche Arbeiten in nur ein Jahr fallen, ist ein ärgerlicher Zufall: Einlaufschütze und Felshänge dürften sich kaum abgesprochen haben. Noch besser wäre es freilich gewesen, in den Sperrzeiten wenigstens schon mal mit den Vorarbeiten zur anstehenden Sanierung der Stauseestraße zu beginnen. Etwas Hoffnung gibt der Blick nach vorn: Gelingt es der Deges, neben dem Neubau der Brücke bei Saaldorf auch gleich noch die alte bis zum nächsten Frühling zu beseitigen, müsste in den nächsten zwei Jahren der Pegel beider Talsperren nicht abgesenkt werden. Für die direkten Stauseenutzer wäre das schon ein Grund zum Feiern.