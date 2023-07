Meinung: Ein Pfund für die Innenstadt

Freude über die Öffnung der Saalfelder Stadttore

Vor Jahren hieß es von Seiten einiger Innenstadt-Aktiver, die Feengrotten seien so erfolgreich, dass die Touristen gar keinen Grund mehr hätten, auch noch in die Saalfelder Innenstadt zu kommen. Was könnte die Folgerung sein? Die Attraktivität der Feengrotten schmälern? Natürlich nicht! Natürlich war dem mit einer Erhöhung der touristischen Attraktivität der Innenstadt zu begegnen, wie dies mit der Öffnung der vier Stadttore derzeit erfolgt. Und es erfolgt in ausgezeichneten Weise! Der Besucher erfährt zeitgemäß und schön erzählt viel Wissenswertes über die Stadtgeschichte. Und wie wir wissen, ist gerade die mittelalterliche Epoche für viele von großem Reiz. Nicht zuletzt sind auch die Tore als bauliche Zeugnisse einer anderen Zeit an sich schon eine Reise wert. Ich teile auch die Entscheidung, die politischen Losungen an den Innenwänden des Saaltores zu konservieren, aber nicht zu zeigen. Zeugnisse des 20. Jahrhunderts gibt es viele im Kreis - die Grenzmuseen in Gräfenthal und Probstzella, in der KZ-Gedenkstätte „Laura“. Die Stadttore aber sind geeignet, den Blick in eine fernere Vergangenheit zu richten.