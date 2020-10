Meine Meinung: Ein Vorschlag zur Güte

Rudolstadt am Sonnabend und Saalfeld am Sonntag haben gezeigt, dass es funktionieren kann: Rücksichtnahme auf den Nächsten und Lebensfreude in Gemeinschaft müssen sich nicht ausschließen. Als hätten sie nur darauf gewartet, dass jemand den Startknopf drückt, strömten die Massen am verkaufsoffenen Sonn- und Feiertag in die Innenstädte. Das macht Hoffnung auch im Hinblick auf Weihnachtsmärkte und weitere Veranstaltungen dieser Art.

Es setzt aber voraus, dass man Abschied nimmt von liebgewordenen Gewohnheiten aus der Zeit vor Corona, denn das Ganze funktioniert nur, solange man die Spielregeln akzeptiert. Und die heißen nun mal Hygiene, Abstand und – da, wo es zu eng wird – Mund-Nasen-Schutz. Tausende haben am Wochenende im Städtedreieck bewiesen, dass dies nicht zu viel verlangt ist. Dutzende lachen sich darüber schlapp.

Deshalb an dieser Stelle ein Vorschlag zur Güte: Alle, die die Pandemie für eine Erfindung von wem auch immer halten und die Maske für einen Maulkorb, bleiben vor ihrem Rechner hocken, machen bei Facebook „Ha-Ha“-Smileys hinter Meldungen über steigende Infektionszahlen im Landkreis und beschimpfen die Vernünftigen als Schlafschafe. Der Rest genießt das Leben, das auch ohne bierselige Umarmungen, Schlangestehen mit dem Atem des Hintermannes im Nacken und Händeschütteln schön sein kann. Irgendwie.