Meinung: Erfrischend und angenehm

Es ist gut zehn Jahre her, dass ich zum ersten Mal bei Gerda und Peter Klages im „Kains Hof“ zu Weißen saß. Mitten in der Finanzkrise hatten die beiden ihre gut dotierten Jobs bei einem amerikanischen Großkonzern an den Nagel gehängt und waren am Ufer der Saale als Gastronomen in das Abenteuer Selbstständigkeit gestartet. Voller Enthusiasmus und Zuversicht, an schwierigem Ort, in schwieriger Zeit und in einer Branche, die schon damals nicht gerade boomte.

Über die Jahre war ich immer mal wieder bei den beiden, die es von Wuppertal nach Weißen verschlagen hat: zur Verleihung des Thüringer Marketingpreises, auf ein Feierabendbier mit Kollegen, für einen Bericht über die Ausbildung eines jungen Bulgaren, bei Radtouren im Saaletal, dienstlich wie privat. Es war immer angenehm, erfrischend und verbindlich, bei Bedarf auch diskret. Eben so, wie man es von einem guten Wirt erwartet.

Dass unser vorerst letztes Gespräch anlässlich der Verkaufsabsichten nun am Telefon und wieder in Krisenzeiten stattfand, hat in keiner Hinsicht mit einem Scheitern zu tun, sondern - wie schon vor zehn Jahren - mit dem konsequenten Verfolgen eines Lebensplans. Gerda und Peter Klages haben ein Objekt zu verkaufen, das in jeder Hinsicht gut dasteht. Wer wissen möchte, wie man das schafft, ohne bis zum Umfallen hinterm Tresen stehen zu müssen, kann sich gerne in Weißen Rat holen.

Noch sind sie ja da.