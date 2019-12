Meinung: Erst der Matsch, dann das Fest

Die schönste Zeit des Jahres soll sie sein. So ganz mag ich dieser Zuschreibung für die (Vor)Weihnachtszeit nicht folgen, findet sie doch meist in nasskalter Witterung statt, was schon mal nicht die schönste (!) Zeit des Jahres sein kann. Aber aussetzen kann man immer etwas und die besondere Atmosphäre zwischen Adventsmärkten, Budenzauber, Glühweinduft und Eisbahn hat ja schon einen gewissen Zauber. Dass dessen Kraft über politische Systeme und Zeiten hinweg wirkt, wurde am Samstag im Theater Rudolstadt klar. Die Erinnerungen der Orchestermusiker an ihre früheren Weihnachtsfeste in der DDR waren nicht nur kurzweilig, sondern auch auf besondere Weise lehrreich. Das ganz kleine, private Glück nämlich vermag bis zu einem gewissen Grad auch widrigen äußeren Umständen zu trotzen. Wird es jetzt zu rührselig? Ein bisschen Sentimentalität darf in diesen Tagen doch sein. Wer das absolute Antiserum zur Besinnlichkeit brauchte, musste am Wochenende nur zum Getting Tough gehen. Dessen Teilnehmer konnten sich gar keine Besinnlichkeit oder Sentimentalität leisten, als sie durch Matsch robbten, eisiges Wasser schwammen, und unbarmherzige Parcours absolvierten. Und das ausgerechnet im Advent. Erst kommt der Matsch, dann das Fest.