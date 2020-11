Meinung: Geografie gratis

Keine Ahnung, ob Sie sich noch an das Rumpeln im Dschungel erinnern können. Es ist immerhin schon 46 Jahre her, dass George Foreman und Muhammad Ali beim „Rumble in the Jungle“ am 30. Oktober 1974 in Kinshasa um die Profi-Weltmeisterschaft im Schwergewicht boxten. Damals gelang dem sieben Jahre älteren Ali, auf den vorher kaum jemand wetten wollte, ein spektakuläres Comeback.

Auf der ganzen Welt holten Väter ihre Söhne aus dem Schlaf, um den Kampf im Fernsehen zu sehen. Auch in der kleinen DDR. Boxen war Spektakel, so primitiv wie archaisch. Die Urform der Balz. Mann gegen Mann, auf die Fresse.

Mein Vater und ich waren die ganze Nacht wach geblieben, um nicht zu verschlafen. Als der Kampf im Morgengrauen endlich begann, saß er im Schichtzug nach Wolfen. In der achten Runde gewann Ali durch K.o. und ich ging voller Adrenalin in die Schule. Es war ein Mittwoch. Und es war das letzte Mal, dass ich wegen zweier Amerikaner eine Nacht durchmachte.

Das hat sich in dieser Woche gründlich geändert. Der Kampf um das Präsidentenamt im mächtigsten Land der Welt hat wieder Millionen Menschen rund um den Globus derart fasziniert, dass man kaum die Augen von Fernseher und Smartphone lassen konnte. Jede der drei Nächte bis zur Entscheidung hatte ihre eigene Dramatik. Zunächst das Flirren der Zahlen, die im Halbstundentakt aus den Bundesstaaten einliefen, dann der verzweifelte Versuch des Amtsinhabers, den Kampf in der siebten Runde abbrechen zu lassen, weil in der achten der K.o. drohte. Zuletzt schließlich wirkte er wie ein vom Wähler geschlachtetes Huhn, das noch kopflos ein paar Minuten durch den Stall flattert. Das Bild stammt von einem geschätzten Journalistenkollegen, der jetzt in Gräfenthal lebt.

Für mich bleiben von dieser Woche die Erkenntnis, wie nah mir dieses ferne Land am Ende doch ist, jede Menge kostenloser Geografieunterricht und ein Schlafdefizit, das dringend ausgeglichen werden muss.

Geruhsames Wochenende!