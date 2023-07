Meinung: Gut und preiswert

Über das Beulwitzer Werkhaus und ein Nein der AfD

Auch wenn Saalfeld Geld geschenkt bekommt, muss der Stadtrat dem zustimmen. Die Erwartung geht hierbei in Richtung Einstimmigkeit. So dicke hat’s die Feengrottenstadt ja nicht. Anders war es kürzlich im Stadtrat, als es um 100.000 Euro ging, die die Internationale Bauausstellung Thüringen GmbH der Stadt zusätzlich zur Verfügung stellen will für den Bau des Werkhauses an der Beulwitzer Straße. Alle fünf Mitglieder der AfD-Fraktion stimmten dagegen. Den Grund erklärte Verena Sigmund (AfD) so: „Weil wir nicht dafür sind.“ Warum die AfD nicht dafür ist, kann sich jeder selbst denken. Tipp: Es könnte etwas mit Fremdenfeindlichkeit zu tun haben.

Zum Hintergrund: Der Stadt Saalfeld kostet dieses soziale Zentrum für ihren kinderreichsten Stadtteil nur 93.000 Euro, ohne dieses zusätzliche Geld wären es 193.000 Euro. Der Grund: Sie muss nur zehn Prozent der Kosten tragen, der Rest wird gefördert. Für 93.000 Euro, heißt es, bekommt die Stadt anderswo „kein Treppenhaus“. Soll heißen: Die Stadt bekommt hier ein sehr gutes Stadtteilzentrum für sehr wenig Geld.