Meinung: Gutes liegt so nah

Nun gibt es kein Entkommen mehr. Wir steuern schnurstracks auf Weihnachten zu. Doch statt Besinnlichkeit und Weihnachtsfrieden herrscht vielerorts die alljährliche Festendspurt-Hektik. Dazu kommt der Geschenkestress. Seit Jahren schon gibt es da einen neuen Trend: gemeinsame Zeit und Erlebnisse verschenken. Fallschirmspringen, Quadfahren, Dreitausender besteigen oder Tiefseetauchen - die Liste der Angebote und Anbieter ist lang. Wer sich da schon mal im Internet durchgeklickt hat, kann ein Lied davon singen.

Aber es geht auch mit etwas weniger Adrenalin. Und man muss nicht, um bei Goethe zu bleiben, in die Ferne schweifen. Bei Herzgut in Schwarza zum Beispiel hat man mit dem Käseseminar genau diesen Trend aufgegriffen. Mit Erfolg. Partner ist übrigens nicht einer der großen Marktführer für Erlebnisgeschenke, sondern die hiesige Volkshochschule. So geht es auch. Der Erfolg spricht für sich, die ersten Seminare waren im Handumdrehen ausgebucht. Warum, so fragt man sich an der Volkshochschule, das Konzept nicht ausweiten? Anbieter gibt es lokal genug. Ob Schokolade, Bier, Wurst oder Brot - warum sollten Betriebe nicht die Tür öffnen für Kurse für Erlebnishungrige? Ja, es ist mit Aufwand verbunden. Aber es soll keiner sagen, dass die Werbung nicht willkommen ist.