Meinung: In der Zeitmaschine

Nachdenken über längst vergangene Jahre

Wer erinnert sich nicht gern an die Kindheit zurück. Meist eine Zeit, in der man sich sorglos am Abend ins Bett legte und darauf vertrauen konnte, dass auch am nächsten Morgen die Sonne wieder aufgeht und es immer so sein würde. Mein erster großer Aha-Moment als Kind: der Fall der Berliner Mauer. Nichts war mehr wie zuvor. Welche Konsequenzen alles mit sich bringen würde, darüber verschwendeten wir keinen Gedanken. Bis zu dem Moment, in dem alles in Farbe getaucht wurde. Denn was jenseits der Mauer jahrelang wartete und dagegen drückte, war Unterhaltungselektronik „made in Japan“. Herausgewachsen aus den Hosen, in denen wir herumstromerten, standen wir jetzt an den Automaten und fütterten sie mit einer neuen Währung. Warfen mit virtuellen Äxten auf virtuelle Schnecken und freuten uns, wenn wir das nächste Level erreichten. Schon kurz darauf verzückte die erste eigene Spielkonsole auf der heimischen Flimmerkiste mit 8-Bit Grafik und Sound. Eine Zeitreise war deshalb heuer für mich der Besuch des Game-Center-Saalfeld. Gut, dass es dich gibt!