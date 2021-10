Meinung: Interessen sind des Pudels Kern

über den Abriss des Gelben Hauses in Saalfeld

Würde in Saalfeld, seit Friedrich Barbarossa die Stadt gründete, städtebaulich-historisch verantwortbar gedacht, dann wäre das Gelbe Haus in der Straße Auf dem Graben 6 vor über 100 Jahren gar nicht erst gebaut worden. Weil es die Straße Auf dem Graben gar nicht gäbe. Weil dann die historische Stadtmauer nicht geplündert und der Graben als ein den Stadtkern umgebender wertvoller Grünzug erhalten worden wäre - in Ansätzen zu sehen beim Dürerpark. Daher lässt es mich aufhorchen, wenn der Abriss des Gelben Hauses nun ausgerechnet städtebaulich begründet wird. Das erinnert mich an die Entdeckung des Grundgesetzes durch Corona-Leugner oder die plötzliche Herzenswärme, die verbrennungs-motorisierte SUV-Fahrer für Kinder in Afrika hegen, die angeblich mit bloßen Händen die Rohstoffe für Elektro-Autos aus dem Boden kratzen müssen. Natürlich steckt hinter dem Verwenden richtiger Argumente durch die Falschen, also denjenigen, die sich um richtige Argumente sonst nicht scheren, immer ein Interesse. Ein Interesse, dass als solches auf Grund seiner Banalität nicht ausgesprochen werden kann. Beim Gelben Haus sind es die Parkplätze, die an dessen Stelle entstehen sollen. Parkplätze für Kunden von Läden, deren Inhaber über eine gute Lobby verfügen - oder einfach gleich im Stadtrat sitzen.