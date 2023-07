Meinung: Konsequenz und Köpfchen

ber das Energie-Management des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt

Maximale 19 Grad Temperatur in Büros, unbeheizte Flure und nur kaltes Wasser zum Händewaschen in öffentlichen Gebäuden – was die Bundesregierung im vorigen Herbst als befristete Verordnung in Kraft setzte, war ein für viele schmerzhafter Eingriff in die persönliche Wärmefreiheit, der nur vor dem Hintergrund der möglicherweise dramatischen Gas-Mangellage murrend akzeptiert wurde.

Dabei lässt sich Energie auch anders sparen – durch Konsequenz und Köpfchen. Das Energiemanagement des Landratsamts hat es schon in den zwei Jahren seiner Pilotphase vermocht, vor allem durch Reduzieren unnützer Wärme-, Licht- und Wasserversorgungen den Gesamtverbrauch in den betroffenen Gebäuden um fast ein Fünftel zu senken. Ein Erfolg, der auf technischem Know-how, vor allem aber auf Kommunikation und Motivation beruht – nämlich die Mitarbeiter davon zu überzeugen, dass für kommode Arbeitsbedingungen Verschwendung von Energie nicht zwingend notwendig ist.

Weil aber der Mensch ein Gewohnheitstier ist und intensiv betriebene Sparsamkeit von manchen auch als belastend empfunden wird, sollte in der nächsten Stufe auch in Technik investiert werden, um das Reduzier-Niveau mindestens zu halten. Denn Energieeinsparung zielt nicht nur auf Klimaschutz oder Kollapsvermeidung, sie hilft auch Geld zu sparen – in diesem Fall letztlich das der Steuerzahler.