Meinung: Mehr Durchhalten ermöglichen

Über die Dauerbaustelle Lehrermangel

Kurz vor Beginn des Schuljahrs hatte es Thüringens Bildungsminister Helmut Holter offiziell eingeräumt: Ohne Seiteneinsteiger geht es nicht mehr an den Schulen. Schon machen die Lehrkräfte ohne Lehramt-Abschluss mehr als ein Viertel der Neueinstellungen aus und der Bedarf wird noch zulegen. Auch wenn es in den letzten Jahren gelungen ist, deutlich mehr Stellen an den Schulen zu besetzen: Noch droht der beginnende Abgang der „Babyboomer“-Generation das Defizit zu verstetigen.

Zu begrüßen ist, dass Holter es den Seiteneinsteigern leichter machen will, so durch schnellere Entfristung ihrer Stellen, weniger Unterrichtsstunden zu Beginn und pragmatische Anerkennung ihrer schulpraktischen Erfahrung. Fatal allerdings wäre es, nicht auch die Pädagogen mit Lehramt-Abschluss in den Blick zu nehmen. So etwa mit einer größeren Pflichtstunden-Abminderung im höheren Alter statt diese abzuschaffen, mit attraktiveren Teilzeitangeboten und endlich einmal weniger Dokumentations- und Nachweispflichten.

Ausgangspunkt für alle Diskussionen und Anstrengungen zur langfristigen Behebung des Lehrermangels sollte freilich eine glaubwürdige Darstellung der Ausgangslage sein. Wenn in Saalfeld-Rudolstadt über 100 Stellen an Schulen laut ministerieller Statistik nicht besetzt sind, aber im Stellenportal des Landes nur 800 offene Posten für ganz Thüringen ausgewiesen werden, dann passt da etwas nicht zusammen.