Meinung: Mensch und Fisch

Na bitte: Die Angler ziehen nicht nur raus, sondern sie setzen auch ein. 3000 Jung-Äschen werden die Saalfelder Petrijünger in den nächsten Jahren in die Saale entlassen. Und das ist nicht alles: Jedes Jahr finden dank der Angler aus der Saalestadt 30.000 Bachforellen-Setzlinge in der Saale ihre Heimat.

Die Angler leisten damit einen großen Beitrag für die Erhaltung des Fischbestandes. Diese Arbeit darf beim Bewerten des Angelsportes nicht unterschätzt werden. Zudem: Wenn irgendwo an der Saale schönem Strande Dreck und Geröll weggemacht wird, dann sind es oft die im Verein organisierten Angler und nicht etwa ihre Kritiker.

Freilich tut dem Fisch der Drilling weh im Maul und natürlich heißt Angeln auch Töten. Doch wer der Tatsache zustimmt, wonach Fisch essen gesund ist, der sollte erkennen, dass das Fische-Fangen und Fische-Töten die notwendige andere Seite des Fische-Essens ist. Da ist einem doch das kreative Überlisten einer ausgewachsenen Forelle mit Angelrute und Kunstköder sympathischer als das industrielle Leerfischen mit dem Schleppnetz im Meer. Menschen haben immer Fische gejagt und gegessen. Ja mehr noch, Homo sapiens ist überhaupt erst zum Menschen mit seinem viel Energie verbrauchenden Gehirn geworden, weil er proteinträchtige Nahrungsquellen für sich erschloss – wie etwa den Fisch.