Meinung: Natur erleben und überleben

Der Bruch des Göritzmühlen-Wehrs in Saalfeld im Februar 2017 aus reiner Altersschwäche zeigt, dass es richtig ist, die Wehre der Saale zu sanieren. Und natürlich ist es richtig, sie ökologisch nach modernem Wissenstand zu optimieren. Freilich bleibt es ein Rätsel, warum bei dem kostspieligen Umbau der Wehre nicht auch eine ungefährliche Lösung für Wasserwanderer gefunden wurde. Ökologie und Natur-Erlebnis durch den Menschen gehen Hand in Hand.

Wir gehen nicht raus - oder setzen uns in ein Kanu - um uns Industriewasserbauten anzusehen. Stattdessen wollen wir eine intakte Natur sehen; wir wollen Flora und Fauna in einem harmonischen Gleichgewicht erleben. Dass dieses Erlebnis nun am Zeisswehr mit Lebensgefahr für unerfahrene Paddler einhergehen soll, ist nicht einzusehen. Das Anpacken des Zeisswehres hätte beides sein müssen, eine Bereicherung für die Natur. Und eine Bereicherung für Menschen, die diese Natur erleben wollen. Für das eingesetzte Geld wäre das leistbar gewesen - etwa, indem Kanu- und Tourismus-Verbände besser in das Projekt eingebunden werden und die Kompetenz der Wasser-Sportler ernsthafter zurate gezogen werden. Ich prophezeie, dass das Zeisswehr, so wie es jetzt ist, nicht bleiben kann. Denn passiert dort mal etwas, kann die Politik nicht sagen, sie sei nicht gewarnt worden.

Kritik: Zeisswehr in Saalfeld für Kanuten „lebensgefährlich“