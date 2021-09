Meinung: Retten Sie das Lengefeld-Haus

Ansprache direkt an Landrat Marko Wolfram

Die Baubehörde des Landkreises sieht keine andere Möglichkeit, als den Edelhof in Reschwitz abzureißen. Das teilte sie auf Anfrage mit. Nun frage ich Sie, Marko Wolfram, als Landrat und Vorgesetzten der Bauaufsicht: Was soll das? Wollen Sie dem unberechtigten Vorurteil, Sozialdemokraten seien kulturlose Banausen, etwas mehr Geltung verschaffen? Wollen Sie Ihren Namen für alle Zeit in die großartige Geschichte der Weimarer Klassik einschreiben – und sei es mit einer sehr kleingeistigsten Entscheidung? Sie sind ein kluger Zeitgenosse, weshalb ich vermute, Sie wissen gar nicht recht Bescheid über die Dinge, die da in Ihrer Verwaltung laufen. Machen Sie sich bitte kundig und retten Sie den Stammsitz derer von Lengefeld vor dem Zugriff jener Verwertungswünsche, die ohne Zweifel mindestens gleichrangig hinter der Abriss-Entscheidung stehen wie komplette kulturelle und geschichtliche Kenntnisfreiheit. Das ehemalige Land der „Dichter und Denker“ ist heute eines der reichsten Länder des Erdballs. Das Argument knapper Mittel zieht einfach nicht: Die öffentliche Hand hat sich gefälligst jener Mittel zu versichern, die nötig sind, um unser Bau- und Kulturerbe zu sichern und zu erhalten. Im Fall des Edelhofes von Reschwitz muss eine Notsicherung erfolgen, nicht die billige „Lösung“ eines vermeidbaren Notabrisses.