Meinung: Schlechter Ferienstart

Verärgerung über offenbar planlose Straßensperrungen

Zwei weitere Wochen Vollsperrung der Straße zwischen Hohenwarte-Staumauer und Lothramühle bescheren den Wirtsleuten dort wie der gesamten Branche am Südufer der Talsperre den denkbar schlechtesten Start in die Ferien- und Urlaubssaison. Dies sehenden Auges in Kauf zu nehmen, ist der Mindestvorwurf an das Landesamt für Bau und Verkehr. Es hilft auch nicht, wenn von dort auf vorherige Verzögerungen bei Arbeiten an Umleitungsstrecken verwiesen wird. Dann hätte man halt im Herbst den Hang sichern müssen. Dass im Sommer akute Gefahr durch Steinschlag bestehen soll, wie das Amt behauptet, ist für die meisten Anwohner der Straße am Stausee eine neue Erfahrung. Ärgerlich zudem, dass offenbar Versprechen zu Zwei-Schicht-Betrieb nicht gehalten werden. Dass genau diese Schmalspur-Variante zur Verlängerung der Bauzeit führt, liegt auf der Hand. Verschärft wird das Ganze durch weitere Straßensperrungen wegen Fällarbeiten oder Sanierungen, die dann auch noch Alternativstrecken lahmlegen. Verkehrssicherheit ist wichtig. Aber sie muss auch mit Augenmaß hergestellt werden.