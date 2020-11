Meinung: Spannende Personalie

Da wird zum Jahresende eine interessante Stelle frei in Rudolstadt. Das Schillerhaus sucht einen neuen Leiter beziehungsweise eine neue Leiterin. Siebeneinhalb Jahre hat die Schriftstellerin Daniela Danz das Haus geleitet.

Ein Haus, das nicht nur die Rudolstädter begeistern soll. Ein Ort, der in der Liga der Schillermuseen ganz oben mitspielen kann und will. Aber dazu muss man auch außerhalb der Kreisgrenze davon wissen. Wer auch künftig die Leitung des Hauses übernimmt, Werbung dafür wird auf der Aufgabenliste ganz oben stehen. Die Geschichten um Schiller, seine Beziehung zu den beiden Schwestern des Hauses und seine erste Begegnung mit Goethe hier geben es her.

Als renommierte Autorin verfügt Daniela Danz über beste Kontakte zu Schriftstellerkollegen, zu anderen Institutionen und Interessenvertretungen. Davon hat das Haus profitiert. Zahlreiche Lesungen, Projekte für Schüler, Kontakte zu Filmschaffenden – all das steht für die Ära ihrer Zeit an der Spitze des Hauses. Nun soll die Stelle neu ausgeschrieben werden. Der alltägliche Betrieb wird, sofern es die Coronaregeln wieder erlauben, zunächst ganz normal weiter gehen. Dafür sorgen die Mitarbeiter. Aber wer wird deren künftiger Vorgesetzter? Es wird spannend sein, zu sehen, wer sich dafür bewirbt. Und wer den Zuschlag erhält.