Meinung: Treppen für die Fische

Über die Prioritäten beim Ausgeben unserer Millionen

Allein der naturnahe Umbau der Saalewehre in Saalfeld hat Millionen gekostet. Angesichts der Tatsache, dass für viele andere Infrastrukturprojekte in der Feengrottenstadt kein Geld aus Erfurt kommt, fragt sich so manch Saalfelder, was das soll. Das Klubhaus steht immer noch mit einer Fördermittel-Absage da, die Grundschule in Gorndorf sieht nach enttäuschenden Absagen nun zumindest ein Licht am Horizont in Gestalt einer Zusage für 2024. Gleichzeitig fragen sich viele in Saalfeld, was die Fischdurchlässigkeit bringt, wenn mit ihr an der Staumauer ohnehin Schluss ist? Nun: Diesem Argument wird viel von seiner Plausibilität genommen, wenn wir an die vielen Nebenflüsse der Saale denken, die für Fische dank Fischtreppen zugänglich werden. Im Grunde können wir dank diesem Fakt das Staumauer-Argument nicht mehr bringen. Ich meine, Bund, Länder und Kommunen haben große Aufgaben, und wir sollten sie nicht gegeneinander ausspielen. Alles Nötige muss getan werden – und das Geld wäre da, würde es sich der Staat bei denen holen, die es haben: durch eine Vermögenssteuer.